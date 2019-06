Zwei Pferde laufen auf A4: Kollisionen mit Autos

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Overath (dpa/lnw) - Zwei ausgebüxte Pferde sind in Overath im Rheinisch-Bergischen Kreis auf die Autobahn 4 gelaufen und dort ist zumindest eines der beiden Tiere mit Fahrzeugen zusammengestoßen. Dieses Pferd wurde bei dem Vorfall am Samstagabend so schwer verletzt, dass es eingeschläfert werden musste, wie die Polizei am Sonntag berichtete.

Die beiden Pferde waren schon zuvor über Straßen gelaufen. Dabei kam es zu mindestens einem weiteren Zusammenstoß mit einem Auto. Menschen wurden bei den Kollisionen nicht verletzt, an den Autos gab es Sachschäden.

Mit wie vielen Autos das Pferd auf der A4 zusammenstieß, war unklar. Die Tiere verließen die Autobahn wieder und konnten schließlich in der Nähe eines Overather Supermarktes eingefangen werden. Wie genau die Pferde ausgebüxt waren, war zunächst nicht bekannt.