Zug fährt gegen Baum: Keine Verletzten

Potsdam (dpa/bb) - Am Bahnhof Griebnitzsee ist eine S-Bahn am Montagmittag gegen einen umgestürzten Baum gefahren. Der Baum war ersten Erkenntnissen zufolge wegen eines Sturms auf das Gleisbett gestürzt, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle Nordwest der Feuerwehr mitteilte. Nach Angaben der Bundespolizei gab es keine Verletzten. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, musste der Zugverkehr am Mittag zwischen Griebnitzsee und Wannsee wegen des Einsatzes unterbrochen werden. Am Mittag war die Feuerwehr bereits zu mehreren Einsätzen unterwegs. So musste in Potsdam-West ein umgestürzter Baum von einem Gehweg entfernt werden, wie die Behörde bei Twitter meldete.