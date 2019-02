Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hermsdorf (dpa) - Zu insgesamt 17 Unfällen ist es wegen Schneefalls auf den Autobahnen 4 und 9 in wenigen Stunden am Sonntag gekommen. Schwerpunkte seien auf der A 9 zwischen dem Hermsdorfer Kreuz und Schleiz gewesen sowie auf der A 4 zwischen Hermsdorfer Kreuz und Gera, teilte die Polizei mit. Es ist nach den Angaben in der Zeit von Sonntagmittag bis -abend ein Gesamtschaden von rund 225 000 Euro entstanden. Personen wurden keine verletzt.