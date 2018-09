Vater erfasst Neunjährigen mit Trecker: schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Limbach (dpa/lsw) - Ein Vater hat in Limbach (Neckar-Odenwald-Kreis) seinen kleinen Sohn übersehen und mit einem Traktor erfasst. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der Neunjährige bei dem Vorfall am Samstag schwer verletzt. Der Junge war demnach auf einem Spielzeugtrecker auf dem Hof gefahren. Sein Vater war unterdessen mit einem echten Traktor auf dem Anwesen unterwegs. Dabei übersah er demnach seinen Sohn - der Spielzeugtrecker wurde mitsamt dem Jungen erfasst, aber nicht überrollt. Das Kind verletzte sich am Bein und wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.