Transporter fährt in Stauende: A7 Richtung Dänemark gesperrt

Harrislee (dpa/lno) - Wegen eines Unfalls ist die Autobahn 7 in Richtung Dänemark zwischen der Anschlussstelle Harrislee und dem Grenzübergang Ellund gesperrt. Autofahrer müssten im Berufsverkehr deshalb mehr Zeit einplanen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen ist ein Kleintransporter auf ein Stauende aufgefahren. In der Folge wurde ein zweites Auto auf einen Lastwagen geschoben. Drei Menschen wurden laut Polizei leicht verletzt.