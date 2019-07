Tödlicher Badeunfall: Identität des Mannes weiter nicht klar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Die Identität des am Montag im Kulkwitzer See in Leipzig tödlich verunglückten Mannes ist weiterhin nicht eindeutig geklärt. Es lägen keine Ausweisdokumente des Mannes vor, teilte die Polizei am Dienstag in Leipzig mit. Der Mann sei von einem Tretboot ins Wasser gesprungen, obwohl er Nichtschwimmer war. Fest stehe jedoch, dass sich auf dem Tretboot fünf weitere Männer befanden. Die Staatsanwaltschaft Leipzig habe ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Obduktion der Leiche angeordnet.

Der Mann war nach dem Sprung nicht wieder aufgetaucht. Nach einer Rettungsaktion wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo er starb.