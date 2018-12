Tödlicher Autounfall bei Dinklage

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dinklage (dpa/lni) - Bei einer Kollision zweier Autos auf einer Landstraße im Kreis Vechta ist ein 21 Jahre alter Autofahrer am Freitag tödlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher berichtete, war der aus Damme stammende Mann in einer Kurve auf der Straße von Dinklage nach Holdorf in den Gegenverkehr geraten.

Dabei wurde der 62 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters leicht verletzt. Die Beifahrer der beiden Autos im Alter von 17 und 18 Jahren trugen schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen davon und wurden in Krankenhäuser nach Quakenbrück und Osnabrück gebracht. Zunächst hatte es geheißen, alle drei weiteren Unfallopfer seien schwer verletzt worden.