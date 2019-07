Stand-Up-Paddler ertrinkt in Leipziger Badesee

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Bei einem Badeunfall ist in Leipzig ein Mann ertrunken. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 38-Jährige am Samstag gemeinsam mit seinem ein Jahr jüngeren Bruder mit einem Stand-Up-Paddelboard auf dem Kulkwitzer See unterwegs. Dabei war der Mann mehrfach ins Wasser gesprungen und wollte dann ans Ufer zurückschwimmen. Nach einiger Zeit habe der 37-Jährige seinen älteren Bruder dann nicht mehr im Wasser gesehen. Laut Polizei fand eine zufällig anwesende Taucherin den leblosen Mann in einigen Metern Tiefe. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des 38-Jährigen feststellen. Die Polizei geht davon aus, dass gesundheitliche Probleme zu dem tödlichen Unfall führten.