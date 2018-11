Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Bauarbeiter ist in Wiesbaden von einem Stahlträger verletzt worden. Zu dem Unfall sei es am frühen Donnerstagnachmittag in einem Wohnhaus in der Platter Straße gekommen, teilte die Feuerwehr mit. Bei den Bauarbeiten am Dachgeschoss des Hauses sollte der Stahlträger gerade versetzt werden, als er umkippte und den Mann an beiden Oberschenkeln verletzte. Er wurde mit einer Drehleiter gerettet und in ein Krankenhaus gebracht.