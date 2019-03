Sperrung auf der A42 nach Unfall mit Gefahrgutlaster

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kamp-Lintfort (dpa/lnw) - Die Autobahn 42 ist nach einem Lkw-Unfall bei Kamp-Lintfort am Mittwochmorgen in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt worden. Die Sperrung dauere noch bis mindestens 13 Uhr, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor waren mehrere Lastwagen zusammengestoßen, darunter ein Lkw mit Gefahrgut. "Gefahrstoffe sind nach unseren ersten Erkenntnissen nicht ausgetreten", sagte der Polizeisprecher am Morgen. Mindestens ein Mensch wurde verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Weitere Details konnte die Polizei zunächst nicht nennen. Auch wie es zu dem Unfall zwischen dem Kreuz Kamp-Lintfort und der Anschlussstelle Moers-Nord kam, war zunächst unklar.