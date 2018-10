Sechs Verletzte bei schwerem Unfall in Aurich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aurich (dpa/lni) - Sechs Menschen sind bei einem schweren Autounfall auf der Bundesstraße 72 in Aurich verletzt worden. Ein 46-jähriger Mann geriet am Dienstagabend aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto in den Gegenverkehr, wie die Polizei am späten Dienstagabend mitteilte. Dort habe der Wagen zunächst einen Kleinbus gerammt, bevor er frontal gegen ein weiteres Auto geprallt sei. Der Kleinbus geriet den Angaben zufolge seinerseits in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem vierten Fahrzeug zusammen. Zwei Insassen des Kleinbusses wurden schwer verletzt. Die 21-jährige Fahrerin des frontal getroffenen Autos musste mit ebenfalls schweren Verletzungen von einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Alle anderen Unfallbeteiligten erlitten laut Polizei leichte Verletzungen.