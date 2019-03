Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oberhof (dpa/th) - Der Rennsteigtunnel auf der Autobahn 71 bei Oberhof ist am Freitag nach einem Unfall in Richtung Erfurt gesperrt worden. Zwei Fahrzeuge blockierten nach einem Auffahrunfall beide Fahrstreifen, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Tunnelfeuerwehr und Polizei seien vor Ort. Der Verkehr werde an der Anschlussstelle Oberhof von der Autobahn abgeleitet.