Weitersburg (dpa/lrs) - Bei einem schweren Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Weitersburg im Kreis Mayen-Koblenz ist ein Radfahrer getötet worden. Nach Angaben der Polizei stieß er am Donnerstagabend auf der K81 vermutlich frontal mit einem Auto zusammen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle; der mutmaßliche Unfallfahrer flüchtete. Die Polizei machte am Freitag zunächst keine weiteren Angaben zum Unfallhergang und zur Identität des getöteten Radfahrers. Die Ermittlungen laufen.