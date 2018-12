Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hof (dpa/lby) - Auf dem Weg in eine Tierklinik ist ein Anhänger samt Pferd mit Koliken in einen Unfall auf der Autobahn 9 in Oberfranken verwickelt worden. An der Kollision nahe Hof waren nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Sonntagabend vier Fahrzeuge beteiligt. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar. Die Autos würden aber abgeschleppt, das Pferd werde weiter zum Tierarzt gebracht, sagte eine Sprecherin der Polizei.