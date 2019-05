Nach Absturz von Ultraleichtflugzeug: Pilot in Lebensgefahr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Limburg/Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach dem Absturz eines Ultraleichtflugzeugs mit einem Toten bei Limburg schwebt der Pilot der Maschine weiter in Lebensgefahr. Wie es zum dem Unfall auf dem Sport- und Segelflugplatz Elz kam, ist nach Angaben der Wiesbadener Polizei vom Montag weiterhin unklar. Die Maschine war am Samstag unmittelbar nach dem Start aus rund 50 Metern Höhe in einen Wald neben der Startbahn gestürzt. Dabei kam die 53 Jahre alte Frau des Piloten, die mit an Bord war, ums Leben. Der 58-Jährige selbst wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.