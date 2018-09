Direkt aus dem dpa-Newskanal

Harpstedt (dpa/lni) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall tödlich verunglückt. Der 22-Jährige kam nach Angaben der Polizei am Samstag in Harpstedt (Kreis Oldenburg) in einer Kurve zu Fall. Sein Motorrad kam von der Straße ab und überschlug sich. Die Polizei ermittelt jetzt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.