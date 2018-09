Motorradfahrer stirbt nach missglücktem Überholmanöver

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leichlingen (dpa/lnw) - Nach einem missglückten Überholmanöver ist ein Motorradfahrer in Leichlingen gegen ein Baum geprallt und später im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, was der 26-Jährige am Dienstagabend mit zwei weiteren Kradfahrern auf einer kurvenreichen Straße unterwegs. Als er einen der beiden in einer Linkskurve überholen wollte, habe er aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine verloren. Der Fahrer kam nach rechts von der Straße ab und stieß dort gegen einen Baum.