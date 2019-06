Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fischbach (dpa/lrs) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 58 Jahre alter Motorradfahrer nahe Fischbach (Kreis Birkenfeld) ums Leben gekommen. Noch ist unklar, wie es zu dem seitlichen Zusammenprall auf der zweispurigen Bundesstraße 41 kam, wie die Polizei in Idar-Oberstein am Pfingstmontag mitteilte. Demnach kollidierten die beiden Fahrzeuge, als der Motorradfahrer auf der Überholspur fuhr. Der 58-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der 41 Jahre alte Autofahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Gutachten soll nun den genauen Unfallhergang klären.

Obwohl die Straßenmeisterei die Bundesstraße am Montag für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt hatte, fuhren etwa 20 Fahrzeuge an die Unfallstelle heran. Eine Gefährdung der Rettungskräfte wurde nach Angaben der Polizei nur durch eine weitere, vorsorglich aufgebaute Absperrung verhindert. Von Gaffern könne aber keine Rede sein, sagte ein Sprecher. Ob und wie gegen die Autofahrer ermittelt wird, war zunächst nicht klar.