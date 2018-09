Motorradfahrer prallt gegen Ortsschild und stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Motorradfahrer ist in Berlin-Friedrichshagen tödlich verunglückt. Mit seiner Maschine war der 23-Jährige am Freitagabend auf der Dahlwitzer Landstraße nach einer Linkskurve rechts von der Straße abgekommen und gegen ein Ortsausgangsschild geprallt, teilte die Polizei am Samstag mit. Demnach starb der Mann am Unfallort. Ersten Erkenntnissen zufolge war er ohne Führerschein unterwegs.