Motorradfahrer prallt gegen Autobahnbrücke und sirbt

Münsing (dpa/lby) - Ein 23-jähriger Motorradfahrer ist nahe Münsing gegen das Fundament einer Autobahnbrücke unter der A95 geprallt und gestorben. Er war am Samstag auf der Staatsstraße 2064 im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen unterwegs, als er in einer Kurve von der Fahrbahn abkam, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Polizei nahm zusammen mit einem Gutachter Ermittlungen zur Unfallursache auf.