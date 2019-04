Direkt aus dem dpa-Newskanal

Koblenz (dpa/lrs) - Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in der Nähe von Koblenz schwer verletzt worden. Der Mann sei am Sonntag von einem entgegenkommenden Autofahrer übersehen worden und mit dem Wagen zusammengeprallt, als dieser links in eine Seitenstraße abbiegen wollte, teilte die Polizei am Montag mit. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 9000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden.