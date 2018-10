Motorradfahrer aus Rügen bei Unfall schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bergen/Rügen (dpa/mv) - Ein Motorradfahrer aus Rügen ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag schwer verletzt worden. Der 49-jährige Rügener fuhr mit seinem Krad die L29 von Garz in Richtung Poseritz (Landkreis Vorpommern-Rügen) und geriet in einer Rechtskurve an der Abfahrt Renz auf die Gegenfahrbahn. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Pkw. Die 61 Jahre alte Fahrerin bekam Herzprobleme und wurde in das Sana-Krankenhaus nach Bergen gebracht, teilte die Polizei mit. Dort wurde sie ambulant behandelt. Der Kradfahrer erlitt Kopfverletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber nach Greifswald ins Klinikum gebracht. Die L29 wurde zeitweise voll gesperrt.