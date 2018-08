Mehrere Verletzte bei Unfallserie auf A7

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Melsungen (dpa/lhe) - Bei Unfällen auf der Autobahn 7 in Nordhessen sind am Freitag mehrere Menschen verletzt worden. Es handele sich jedoch nicht um lebensbedrohliche Verletzungen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Nordhessen. Die Unfälle hätten sich hintereinander auf der Fahrbahn Richtung Norden in Höhe des Rastplatzes Markwald (Schwalm-Eder-Kreis) ereignet. Zunächst habe ein Auto aus noch unbekannter Ursache quer auf der Fahrbahn gestanden. Dann sei es zu Folgeunfällen gekommen. Zur Zahl der Verletzten, der Beteiligten und dem Schaden konnten die Polizei noch keine Angaben machen. Die Autobahn war aber Richtung Norden zeitweise gesperrt. Zuvor hatte die "Hessische/Niedersächsische Allgemeine" (HNA) über das Thema berichtet.