Lkw-Fahrer kommt von der Straße ab und stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nerenstetten (dpa/lsw) - Ein 61 Jahre alter Lastwagenfahrer ist bei Nerenstetten (Alb-Donau-Kreis) gegen mehrere Bäume geprallt und gestorben. Der Mann habe die Geschwindigkeit nicht an die Wetterlage angepasst und sei am frühen Samstagmorgen in einer scharfen Rechtskurve von einer Landstraße abgekommen, teilte die Polizei in Ulm mit. Der 61-Jährige wurde demnach in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Notarzt habe aber nur noch den Tod des Mannes feststellen können.