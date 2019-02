Direkt aus dem dpa-Newskanal

Spelle (dpa/lni) - Bei einem Unfall in Spelle im Emsland hat sich ein Autofahrer am Freitag lebensgefährlich verletzt. Der 22-Jährige habe noch selbst den Notruf wählen können, sagte eine Polizeisprecherin. Der Mann war mit seinem Wagen aus bisher ungeklärten Umständen von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.