Lastwagen und BVG-Bus krachen zusammen: Drei Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Beim Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Kleinbus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sind am Donnerstagmorgen in Schmöckwitz drei Menschen verletzt worden. Der Busfahrer und zwei Insassen des Lastwagens seien in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Eine Frau wurde schwer verletzt. Aus noch ungeklärter Ursache war der Bus auf der Seddinpromenade nahe der Schmöckwitzer Brücke in den Gegenverkehr geraten. Die Straße musste für kurze Zeit gesperrt werden. Im morgendlichen Berufsverkehr war zunächst eine Spur wieder frei.