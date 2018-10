Lastwagen überschlägt sich in Germersheim

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Germersheim (dpa/bb) - Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 9 in Germersheim schwer verletzt worden. Er verlor am Donnerstagnachmittag wegen eines technischen Defekts die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Polizei am späten Donnerstagabend mitteilte. Der Lkw sei daraufhin von der Straße abgekommen und habe sich überschlagen. Die Aufräumarbeiten dauerten den Angaben zufolge fünf Stunden.