Lastwagen fängt auf A38 Feuer: Sperrung in Richtung Leipzig

Heilbad Heiligenstadt (dpa/th) - Ein Lastwagen hat auf der A38 bei Heilbad Heiligenstadt (Landkreis Eichsfeld) Feuer gefangen und für eine Sperrung in Fahrtrichtung Leipzig gesorgt. Auf dem mit Spraydosen beladenen Sattelauflieger brach am Mittwochabend vermutlich wegen eines technischen Defekts ein Feuer aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Spraydosen explodierten teilweise, verletzt wurde niemand. Der Fahrer konnte die Zugmaschine vom Sattelauflieger trennen, bevor das Feuer auf diese übergriff.

Die A38 ist seit Mittwochabend zwischen Leinefelde-Worbis und Heilbad Heiligenstadt in Fahrtrichtung Leipzig gesperrt. Die Sperrung dauerte am Donnerstagmorgen noch an. Auf den Umleitungsstrecken kam es zu Verzögerungen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 100 000 Euro. Der Fahrbahnbelag müsse in Teilen erneuert werden.