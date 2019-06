Kleinwagen blockiert Rettungsgasse nach Auffahrunfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Roth (dpa/lby) - Nach einem Auffahrunfall in Mittelfranken hat ein Autofahrer die Rettungsgasse blockiert, so dass ein Rettungswagen nicht zu den Verletzten durchkam. Auf den 41-Jährigen kommen eine Strafanzeige und drei Punkte in Flensburg zu, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als die Einsatzfahrzeuge sich dem Kleinwagen auf der Bundesstraße 2 bei Roth näherten, habe der Mann am Vorabend mehrmals versucht Platz zu machen. Nach minutenlangem Rangieren anderer Autos konnten die Retter dann zum Unfallort vordringen. Bei dem Zusammenstoß mehrerer Autos waren drei Menschen verletzt worden. Zwei Frauen kamen ins Krankenhaus, ein Mann erlitt nur leichte Verletzungen.