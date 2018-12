Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamm (dpa/lnw) - Ein 16-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall in Hamm tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Jugendliche am Freitagabend von einem Auto erfasst und auf die Straße geschleudert. Dabei schlug er so heftig auf, dass er noch an der Unfallstelle starb. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar.