Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wetzlar (dpa/lhe) - Ein 55-Jahre alter Fußgänger ist in Mittelhessen bei einem Zusammenstoß mit einem Auto lebensgefährlich verletzt worden. Der 26-jährige Autofahrer erlitt einen Schock, wie die Polizei mitteile. Der 55-Jährige war nach Polizeiangaben am Mittwochmorgen in Wetzlar in der Nähe eines Möbelhauses mit einem Kleinwagen zusammengeprallt. Die Gründe dafür waren zunächst unbekannt. Der Fußgänger wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.