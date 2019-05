Frau stirbt bei Absturz mit Kleinflugzeug in Elz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Limburg (dpa) - Nach einem Flugzeugabsturz im hessischen Elz ist eine 53-jährige Frau am Samstagabend gestorben. Das Kleinflugzeug soll unmittelbar nach dem Start auf einem Segel- und Sportflugplatz im Landkreis Limburg-Weilburg aus zunächst ungeklärter Ursache in einen Waldrand neben der Startbahn gestürzt sein, wie die Polizei mitteilte. Die Frau starb am Unfallort. Der 58-jährige Pilot wurde lebensgefährlich verletzt und per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.