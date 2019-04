Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Krozingen (dpa) - Ein Autofahrer hat in Bad Krozingen in Baden-Württemberg eine vierköpfige Familie auf einem Fußweg mit seinem Wagen erfasst. Die zwei Erwachsenen und zwei Kinder im Schulalter wurden verletzt - zum Teil schwer, wie die Polizei in Freiburg mitteilte. Warum das Auto auf den Bürgersteig geriet, ist noch unklar. Eine medizinische Ursache könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Der Fahrer wurde auch verletzt.