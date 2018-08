Fahrer übersieht Stauende: Unfall mit 50 000 Euro Schaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wuppertal (dpa/lnw) - Ein Lkw-Fahrer hat am Mittwochmorgen ein Stauende übersehen und damit einen Verkehrsunfall mit drei weiteren Fahrzeugen verursacht. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 50-Jährige mit seinem Lastzug in das Heck eines anderen Lastwagens, der zwei weitere Autos ineinanderschob. Der Fahrer des ersten Lastwagens wurde verletzt, den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt rund 50 000 Euro. Die Autobahn 46 Richtung Düsseldorf musste vorübergehend gesperrt werden.