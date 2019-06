Drei Schwerverletzte nach Zusammenstoß bei Mutzschen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mutzschen (dpa/sn) - Beim Zusammenstoß zweier Autos sind am Samstag bei Mutzschen im Kreis Leipzig drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war eine 27 Jahre alte Autofahrerin in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn geraten. Der Fahrer eines entgegenkommenden Autos versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern. Der 35-Jährige, ein zweijähriger Junge in dessen Auto und die 27-Jährige wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Warum die Frau von ihrer Spur abkam, war zunächst unklar.