Beifahrerin stirbt bei Autounfall in Lübeck

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Bei einem Verkehrsunfall in Lübeck ist eine 77 Jahre alte Frau gestorben. Ein 15 Jahre alter Mitfahrer wurde schwer, der Fahrer leicht verletzt, teilte die Polizei am Montag mit. Nach bisherigem Ermittlungsstand war der 83 Jahre alte Fahrer am Sonntagnachmittag mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Seine 77 Jahre alte Ehefrau wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Für den 15-Jährigen habe nach Einschätzung des Notarztes Lebensgefahr bestanden, sagte ein Polizeisprecher. Die Unfallursache war zunächst nicht bekannt.