Autofahrerin stößt mit Lastwagen zusammen: Schwer verletzt

Stade (dpa/lni) - Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen ist eine 76-jährige Autofahrerin in Stade schwer verletzt worden. Die Frau habe am Mittwoch auf der Bundesstraße 73 aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und sei auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei mit. Dort sei sie mit einem Sattelzug zusammengestoßen. Der Wagen der Frau sei durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Baum geschleudert worden. Die Frau wurde später in ein Krankenhaus gebracht, der 50 Jahre alte Lastwagenfahrer erlitt einen Schock. Die Bundesstraße blieb den Angaben zufolge über mehrere Stunden teils voll gesperrt, die Polizei schätzte den Sachschaden auf 100 000 Euro.