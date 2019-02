Autofahrerin entdeckt toten Fahrradfahrer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neustadt an der Orla (dpa) - Eine Autofahrerin in Neustadt an der Orla hat einen toten Fahrradfahrer entdeckt. Die Autofahrerin habe den Mann am Montagnachmittag regungslos neben seinem Fahrrad aufgefunden und die Rettungskräfte benachrichtigt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Rad gegen eine Hauswand fuhr und daraufhin starb. Die Ermittlungen zu den genauen Abläufen des Sturzes und zur Todesursache dauerten am Dienstag noch an. Hinweise darauf, dass der Sturz von einem Fremden beeinflusst worden sein könnte, gebe es derzeit nicht.