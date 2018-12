Autofahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß mit Lastwagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hohenlinden (dpa/lby) - Bei dem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen ist ein 48-jähriger Autofahrer in Oberbayern tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war er am Freitag mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 12 bei Hohenlinden (Landkreis Ebersberg) mit dem entgegenkommenden Sattelschlepper zusammen geprallt. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Einsatzkräfte befreiten den 48-Jährigen aus seinem Wagen, schafften es aber nicht mehr, ihn wiederzubeleben. Die Straße wurde zwischenzeitlich gesperrt. Warum die Wagen zusammenstießen, war am Freitag noch offen.