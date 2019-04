Auto wendet auf Straße: Motorradfahrer schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein 71 Jahre alter Mann hat in Berlin-Wannsee beim Wenden mit seinem Wagen einen Motorradfahrer erfasst und schwer verletzt. Der Autofahrer soll trotz durchgezogener Linie auf der Königstraße gewendet haben und übersah dabei das Motorrad, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Der 54 Jahre alte Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall am späten Dienstagnachmittag mehrere Knochenbrüche und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.