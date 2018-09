Auto prallt gegen Schilder und Baum: Zwei Schwerverletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gütersloh (dpa(lnw)- Eine 24 Jahre alte Frau und ihr 20-jähriger Beifahrer sind in Gütersloh mit dem Auto gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei verlor die Frau am Sonntag in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über ihren Wagen und schleuderte dann mit der Front gegen Schilder am Straßenrand. Danach prallte sie mit dem Heck gegen einen Baum. Nach Polizeiangaben blieb das Auto erst 20 Meter weiter auf einem Gehweg stehen. Notärzte brachten die Frau und ihren Mitfahrer in ein Krankenhaus. Wieso die Fahrerin von der Spur abkam, war zunächst unklar. Am Auto entstand ein Totalschaden.