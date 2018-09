Auto gerät in Gegenverkehr: Drei Schwerverletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Unstrut-Hainich-Kreis (dpa/th) - Ein 21-jähriger Autofahrer ist im Unstrut-Hainich-Kreis mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem anderen Auto zusammengeprallt. Bei dem Zusammenstoß in der Nacht zum Montag wurden der 21-Jährige und die beiden Insassen des entgegenkommenden Autos schwer verletzt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Der 67-jährige Fahrer des anderen Autos, seine 70-jährige Beifahrerin und der 21-Jährige wurden in ein Krankenhaus gebracht.