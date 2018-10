Direkt aus dem dpa-Newskanal

Möser (dpa/sa) - Im Jerichower Land sind zwei Männer bei einem Autounfall tödlich verletzt worden. Ihr Auto kam am Montagmittag auf der Landstraße 52 von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum, wie die Polizei in Burg mitteilte. Die Männer im Alter von 75 und 30 Jahren starben noch an der Unfallstelle. Die Landstraße blieb mehrere Stunden gesperrt.