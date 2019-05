Acht Verletzte bei Auffahrunfall nahe Wolgast

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolgast (dpa/mv) - Bei einem folgenreichen Auffahrunfall auf der Bundesstraße 110 nahe Wolgast sind acht Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Fünf Autos seien an dem Unfall am Samstagnachmittag beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit. Ein 69 Jahre alter Autofahrer hatte zu spät bemerkt, dass das Auto vor ihm bremste und war dem Wagen aufgefahren. Vier weitere Autos konnten daraufhin nicht mehr ausweichen. Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser, den Schwerverletzten transportierte ein Hubschrauber in die Uniklinik Greifswald.