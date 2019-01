A9 nach Lkw-Unfall Richtung Leipzig gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Klein Marzehns (dpa/bb) - Ein Unfall mit einem Lastwagen hat am Freitag auf der A9 in Richtung Leipzig zu größeren Verkehrsbehinderungen geführt. Für Bergungsarbeiten wurde die Fahrbahn in Höhe der Anschlussstelle Klein Marzehns (Landkreis Potsdam-Mittelmark) am Mittag in Richtung Leipzig komplett gesperrt, wie die Polizei Brandenburg mitteilte. Die Polizei bat, vorsichtig an die Unfallstelle heranzufahren.

In der Nacht kurz nach 2.30 Uhr war ein Lastwagen aus bislang ungeklärter Ursache auf die Seite gekippt. Der Fahrer wurde nach Polizeiangaben leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zunächst war nur eine Teil der Fahrspuren gesperrt.