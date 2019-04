97-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein 97-Jähriger ist beim Überqueren einer Straße von einem Roller angefahren und schwer verletzt worden. Am Dienstag versuchte der Mann nach Angaben der Polizei die Langenhorner Chaussee an einer Stelle ohne Fußgängerübergang zu passieren. Ein LKW hielt auf der rechten Fahrspur an, um den Mann die Straße überqueren zu lassen. Der Senior stieß mit einem Rollerfahrer zusammen, der den haltenden Transporter auf der linken Fahrspur überholen wollte. Bei dem Sturz verletzte er sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Rollers verletzte sich leicht und wurde nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen. Der Verkehrsunfalldienst Ost hat die Ermittlungen übernommen.