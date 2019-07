83-jähriger Bergwanderer aus Bayern stirbt in Österreich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Vandans (dpa) - Ein 83-jähriger Bergwanderer aus dem bayerischen Lindau ist in Österreich tödlich verunglückt. Der Mann ist vom Gipfel des südlichen Schafgafalls 200 Meter tief über meist senkrechtem Gelände abgestürzt. Er war mit einer Gruppe unterwegs. Während die anderen Wanderer den nördlichen Schafgafall im Brandnertal bestiegen, ging der 83-Jährige allein zum anderen Gipfel. Als er nicht am vereinbarten Treffpunkt erschienen war, alarmierten die Freunde die Einsatzkräfte. Der Vermisste wurde tot in einer Felsrinne gefunden.