74-Jähriger bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Hamburg (dpa/lno) - Ein 74-jähriger Autofahrer ist am Freitagmorgen frontal mit einem Sattelzug zusammengestoßen und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich auf der B77 vor dem Kanaltunnel in Rendsburg bei Kiel, wie die Polizei mitteilte. Die B77 sei in beide Fahrtrichtungen gesperrt und der Verkehr umgeleitet worden. Der 74-Jährige wurde im Krankenhaus notfallmedizinisch versorgt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Der Fahrer des Sattelzugs habe einen Schock erlitten.