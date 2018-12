52-Jährige stirbt bei Autounfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 66 ist eine 52-Jährige am Donnerstag in der Nähe von Frankfurt tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, kam das Auto der 52-Jährigen am Vormittag im Bereich der Anschlussstelle Höchst aus zunächst ungeklärter Ursache ins Schleudern und kollidierte auf der linken Spur mit dem Auto eines 40-Jährigen. Dabei wurde der Wagen der 52-jährigen nach rechts geschleudert und stieß dort mit dem Auto eines 56-Jährigen zusammen. Die Frau wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo sie kurz darauf an ihren Verletzungen starb. Die beiden Männer kamen mit einem Schock davon.

Die A66 in Fahrtrichtung Wiesbaden war im Bereich der Anschlussstelle Höchst bis zum Mittag komplett gesperrt. Es kam zu erheblichen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr. Die Ermittlungen dauern an.