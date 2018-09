40-jähriger Unfallverursacher wird per Haftbefehl gesucht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 25 bei Hamburg-Allermöhe hat sich der 40 Jahre alte Unfallverursacher als per Haftbefehl gesucht entpuppt. Mit 2,8 Promille Alkohol im Blut und ohne gültige Fahrerlaubnis war der Mann der Polizei zufolge am Samstagmorgen mit seinem Lkw in Richtung Westen unterwegs, als er mit überhöhter Geschwindigkeit auf den linken Fahrstreifen wechselte. Dabei geriet sein Lkw ins Schlingern, so dass er beinahe gegen die Schutzplanke fuhr. Als er anschließend zurück auf den rechten Fahrstreifen wechselte, fuhr er mit seinem Laster auf das Heck des Autos eines 37-Jährigen auf. Beide Fahrzeuge schleuderten über die Straße, prallten gegen die Schutzplanke und schossen dann zurück über die Fahrbahn.

Die beiden Fahrer wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht. Während der 37-jährige Autofahrer nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte, musste der 40-Jährige mit Kopf- und Rückenverletzungen stationär aufgenommen werden. Wie sich später herausstellte, war der Mann von den rumänischen Behörden wegen eines Tötungsdeliktes zur Festnahme ausgeschrieben. Er wurde zunächst im Krankenhaus bewacht und dann ins Untersuchungsgefängnis gebracht.